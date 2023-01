Vini Junior tem sofrido com caça dos rivais dentro de campo e com racismo fora dos gramados - JOSE JORDAN / AFP

Vini Junior tem sofrido com caça dos rivais dentro de campo e com racismo fora dos gramadosJOSE JORDAN / AFP

Publicado 26/01/2023 13:09

A cidade de Madrid amanheceu com uma forte imagem na véspera do clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Rei. Torcedores do Atlético penduraram um boneco com a camisa de Vinícius Júnior pelo pescoço numa ponte, simulando um enforcamento. O ato chocou a capital espanhola.



Além do boneco sendo enforcado, uma faixa com a frase "Madrid odeia o Real" também estava pendurada na ponte. A frase, inclusive, é um lema de uma torcida organizada do Atlético de Madrid. Após a federação espanhola, a La Liga, o Atlético e jornais como o Marca se manifestarem em defesa de Vini Júnior, foi a vez do Real Madrid repudiar o ato de ódio.

"Manifestamos a nossa mais firme condenação a acontecimentos que atentam contra os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas, e que nada têm a ver com os valores que o futebol e o desporto representam. Estas agressões como as que sofre agora o nosso jogador, ou as que qualquer atleta pode sofrer, não podem ter lugar numa sociedade como a nossa", disse o Real Madrid em nota oficial.

É a segunda vez que Vini Júnior é alvo de atitudes racistas ou de ódio da torcida do Atlético. Em setembro do ano passado, cânticos racistas ecoaram o estádio do Metropolitano. Recentemente, a La Liga, responsável por administrar o Campeonato Espanhol, apresentou duas denúncias por cânticos racistas contra Vini Júnior. Um dos casos aconteceu na partida contra o Real Valladolid, cujo dono é o brasileiro Ronaldo Fenômeno.

Confira a nota oficial do Real Madrid:

"O Real Madrid C.F. agradece o apoio e as manifestações de carinho recebidas após o lamentável e repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra o nosso jogador Vinicius.



Manifestamos a nossa mais firme condenação a acontecimentos que atentam contra os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas, e que nada têm a ver com os valores que o futebol e o desporto representam.



Estas agressões como as que sofre agora o nosso jogador, ou as que qualquer atleta pode sofrer, não podem ter lugar numa sociedade como a nossa.



O Real Madrid está confiante de que expurguem todas as responsabilidades daqueles que participaram de um ato tão desprezível."