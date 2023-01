Torcida do Atlético de Madrid enforcou boneco de Vini Júnior - Reprodução

Publicado 26/01/2023 11:00 | Atualizado 26/01/2023 11:04

Vinícius Júnior voltou a ser alvo de ataques dos espanhóis. Na véspera do clássico contra o Real Madrid, a torcida do Atlético de Madrid pendurou um boneco com a camisa do jogador brasileiro pelo pescoço, numa ponte da capital espanhola, simulando um enforcamento, além de uma faixa com a frase "Madrid odeia o Real".

O jogador brasileiro tem sido alvo constantes de ataques racistas dos espanhóis. O caso mais grave foi no clássico contra o Atlético de Madrid, em setembro do ano passado, quando a torcida proferiu cânticos racistas. Na véspera do jogo, Vini Júnior já tinha sido alvo de preconceito de um comentarista de TV sobre as suas danças.

Recentemente, a La Liga, responsável por administrar o Campeonato Espanhol, apresentou duas denúncias por cânticos racistas contra Vini Júnior. Um dos casos aconteceu na partida contra o Real Valladolid, cujo dono é o brasileiro Ronaldo Fenômeno. As denúncias foram feitas através de imagens e sons publicados nas redes sociais.

Atlético de Madrid repudia ato da torcida

"Fatos assim são absolutamente repugnantes e inadmissíveis e constrangem a sociedade. A nossa condenação de qualquer ato que atente contra a dignidade de pessoas ou instituições é contundente e categórica.



A rivalidade entre os dois clubes é máxima, mas também o respeito. Nenhum indivíduo, quaisquer que sejam suas intenções ou cores, pode manchar a convivência entre diferentes torcidas. É responsabilidade de todos evitá-lo.



Desconhecemos o autor ou autores desse ato desprezível, mas o anonimato não isenta sua responsabilidade. Esperamos que as autoridades possam esclarecer o ocorrido e que a justiça ajude a banir esse tipo de comportamento."

Federação espanhola declara apoio a Vini Júnior

"A Real Federação Espanhola de Futebol lamenta veementemente e condena o ato intolerável cometido antes do duelo da Copa do Rei entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid na quinta-feira. Além disso, quer enviar uma mensagem de apoio a Vinicius, diretamente ameaçado pelos radicais de forma deplorável.

Esse tipo de manifestação, carregada de ódio, só incentiva a violência e não tem lugar em nosso esporte. O futebol deve ser vivido com paixão, mas sempre respeitando os jogadores, o adversário e os torcedores. É inaceitável este tipo de vandalismo que em nada ajuda ao bom andamento de uma festa tão bonita como pode ser o dérbi de Madri"

La Liga cobra investigações

"Condenamos energicamente os atos de ódio contra Vinicius Junior. A intolerância e a violência não cabem no futebol. Como em ocasiões anteriores, LaLiga vai exigir a investigação dos responsáveis, solicitando as sanções penais mais severas"