O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que ocorre nesta quinta-feira, vive um contexto muito hostil dentro e fora de campo, principalmente contra o brasileiro Vinicius Junior. Em meio a isso, a Associação dos Futebolistas Espanhóis (AFE), se manifestou contra os atos incitadores de violência, racistas e xenofóbicas que o ponta do Real sofreu nos últimos dias.

"Nós da AFE sempre condenamos qualquer ato que incite a violência. Nos últimos meses houve um aumento de casos preocupantes, como o que hoje teve nosso parceiro Vinícius Júnior como vítima. Condenamos este episódio inadmissível, que constitui crime de ódio. A AFE já está em contato com diferentes instituições e aparecerá como promotor particular em qualquer caso que seja aberto sobre este fato intolerável.", afirmou o órgão, por meio de seu Twitter.

O caso mais famoso aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Torcedores do Atlético penduraram em uma ponte, um boneco, com a camisa do Vinícius Júnior, como se ele tivesse sendo enforcado. Junto dele, aparecia uma faixa, escrito "Madri odeia o Real'. O jogo entre Real e Atleti ocorre hoje (26), às 17 horas, e mais atos preconceituosos contra Vini Jr são esperados.