Jornalista desmaiou durante transmissão de jogo do GrêmioReprodução

Publicado 26/01/2023 14:08

Rio - O jornalista Farid Germano Filho deu um susto em quem acompanhava através de seu canal a partida do Grêmio e Brasil de Pelotas, na última quarta-feira. Durante a transmissão, o influenciador gremista desmaiou e perdeu a consciência por alguns segundos.

Nas imagens, é possível ver Farid batendo a cabeça no ombro do comunicador Giovane Passarinho, que estava a seu lado na Arena do Grêmio. O desmaio durou poucos segundos e o jornalista ainda retomou a transmissão.

Veja o momento do desmaio: cacete o farid desmaiou do nada na transmissão mano pic.twitter.com/o9OaOP2XoA — Grêmio Sincero (@gremiosincero_) January 26, 2023