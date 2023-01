Torcedor do Corinthians, Felipe Prior falou, também, sobre as brincadeiras com o flamenguista Babu Santana - Reprodução/Instagram @FelipePrior

Publicado 26/01/2023 15:01

Rio - Um dos participantes mais históricos do Big Brother Brasil, Felipe Prior conseguiu ter a torcida de muitos fãs de futebol enquanto estava no reality show da TV Globo. Em entrevista exclusiva ao DIA, o arquiteto e ex-BBB falou sobre a relação que manteve com alguns esportistas, como Gabigol, atacante do Flamengo.

"Eu conheci todos os meus ídolos em geral e sou muito grato por isso. Hoje tenho amizade ainda com o Gabigol, que é gente boa pra caramba comigo, o (Thiago) Galhardo do Fortaleza, o (Lucas) Crispim também do Fortaleza. Do surf eu também tenho muito contato ainda com o Gabriel Medina, um moleque que eu tenho muito carinho, muito gente boa. Arrisco até dizer que, pra mim é o mais da hora de todos que eu conheci", destacou o ex-BBB, que esteve na edição de número 20 do reality show.

Corinthiano declarado, Felipe Prior teve grande amizade com o flamenguista Babu Santana enquanto estava no reality show. O arquiteto revelou que brincou bastante com o ator, especialmente por conta dos jogos entre as duas equipes. Em seguida, Prior falou sobre a situação do técnico Vítor Pereira, que deixou o Corinthians para assinar com o Flamengo.

"Eu troco ideia direto com o Babu, e ele fica me zoando, a gente fica brincando. No ano passado, tiveram vários jogos contra o Flamengo e a gente (Corinthians) acabou se dando mal, então ele brincou muito comigo. Em relação ao Vítor Pereira, foi uma escolha que ele teve. Eu, particularmente, acho meio errado da forma que ele fez, mas é isso. Vida que segue. O Corinthians é muito maior que o Vítor Pereira", comentou.

Em seguida, Prior falou sobre a torcida que recebeu dos fãs de esportes durante sua participação no BBB, e falou sobre sua torcida na atual edição do programa.

"Com a pandemia acontecendo no meio da nossa edição, e mundo todo quase que todo parado por conta disso, o Big Brother era o maior entretenimento possível no momento. E com isso muitos jogadores futebol e a galera do esporte com um todo começaram levantar torcida por mim. Mas essa é até uma curiosidade, porque meu fanbase não é formado prioritariamente futebol. É um público mais geral mesmo", disse, antes de completar:

"Nessa edição, a minha torcida por enquanto está indo para o Guimê, mas como está muito no início do jogo é algo que ainda pode mudar. O Fred é um cara que eu já encontrei aqui fora, embora nunca fui de bater papo, mas respeito muito", finalizou Felipe Prior.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Pedro Logato