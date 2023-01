Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 27/01/2023 14:45

O zagueiro Bruno Viana, ex-Flamengo, está perto de voltar ao Brasil. Segundo o jornalista Bruno Andrade, do 'Uol', o Coritiba avançou nas conversas com o Braga para contar com o jogador, de 27 anos. O defensor, inclusive, teria aceitado uma redução salarial para voltar ao futebol brasileiro.

Revelado pelo Cruzeiro, Bruno Viana passou apenas um ano na Raposa, antes de se transferir para o Olympiacos, da Grécia. Após mais uma temporada lá, o zagueiro foi para o futebol português, para jogar pelo Braga, onde teve notável destaque. Em 150 jogos pelos 'Arcebispos', marcou oito gols e deu quatro assistências, e teve atuações defensivas ótimas.

Esse bom desempenho fez com que o Flamengo se interessasse por Bruno Viana. Em 2021, ele chegou emprestado junto ao Braga, entretanto, não conseguiu repetir as boas atuações do futebol português. O zagueiro jogou 38 jogos pelo Rubro-Negro, marcou um gol e, com muitas críticas, foi devolvido ao Braga. Após sua passagem no Brasil, Bruno foi emprestado para o Khimki, da Rússia, e para o Wuhan Yangtze River, da China.