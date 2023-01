Copa América de 2024 acontecerá nos EUA - AFP / Guillermo Legaria

Copa América de 2024 acontecerá nos EUAAFP / Guillermo Legaria

Publicado 27/01/2023 13:22

As confederações da América do Sul e da América do Norte e Caribe anunciaram nessa sexta-feira que a Copa América de 2024 acontecerá nos Estados Unidos. O formato dessa competição será de dez seleções da Conmebol e mais seis pertencentes à Concacaf. O torneio será realizado no verão norte-americano, que ocorre entre junho e agosto.

Nesse acordo, as seis seleções da Concacaf que se classificarão para a Copa América serão as seis melhores colocadas na Liga das Nações do continente. O objetivo desse trato é fortalecer e desenvolver o futebol dessas duas regiões, tornando-as mais competitivas. Ele prevê também a criação de competições para a categoria feminina e um novo torneio de clubes.

Vale lembrar que equipes nacionais femininas da América do Sul receberam convites para participar da "Copa Ouro" de 2024, que também será realizada nos Estados Unidos. Brasil, Argentina, Chile e Paraguai são esses países convidados. Já no lado de torneio de clubes, a competição promete ser uma espécie de "Final Four", com dois representantes de cada confederação se enfrentando na grande final.