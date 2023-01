Filho de Pelé, Edinho é treinador do Londrina - Ricardo Chicarelli/Londrina

Publicado 27/01/2023 12:15

Efetivado como técnico do Londrina nesta temporada, Edinho conseguiu a primeira vitória na temporada em quatro jogos e pensou no pai Pelé, que morreu em 28 de dezembro, durante o 3 a 2 sobre o Operário, pelo Campeonato Paranaense.



"Muita pressão, mas faz parte do nosso trabalho, faz parte da minha vida. Não consigo lembrar quando não me sentia pressionado. A gente acaba acostumando. A sensação é de alívio, de gratidão. Eu olhava para cima, lembrava do meu pai", disse.



Edinho ainda complementou e disse que o Londrina contou com a ajuda de Pelé no empate na estreia, contra o Azuriz, com o gol de empate em 1 a 1 já nos acréscimos:



"Acho que ele ajudou o Garraty (meia que marcou o empate) na estreia, pra gente não perder aquele jogo".

Com o resultado, o Londrina está em sétimo lugar no Campeonato Paranaense, com uma vitória, um empate e duas derrotas.