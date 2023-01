Daniel Alves está preso preventivamente desde sexta-feira - FOTO: Josep LAGO / AFP

Publicado 27/01/2023 11:10

Preso preventivamente após ser acusado de agressão sexual, na última sexta-feira, o lateral-direito Daniel Alves completa nesta sexta (27) uma semana de detenção. A defesa do jogador, de 39 anos, tem até a próxima terça-feira para entrar com um recurso na 15ª Vara do Barcelona e pedir a soltura provisória do cliente. Mas o caso não é simples.

A advogada Beatriz Uriarte, que representa um dos cinco homens presos no caso de estupro coletivo do grupo conhecido como "La Manada", em julho de 2016, em Barcelona, vê indícios suficientes para uma condenação de Daniel Alves. O caso de "La Manada", inclusive, foi responsável por gerar a mudança da lei de violência sexual em outubro do ano passado.

"Somente com o que diz a vítima já se pode condená-lo. Ainda há os três requisitos que a denúncia preenche. São indícios mais do que suficientes para que o senhor Alves seja condenado. Ainda que não houvesse as câmeras na boate, ainda que não houvesse sêmen encontrado", disse a advogada em entrevista ao site "ge".

ENTENDA O CASO DANIEL ALVES

A juíza Maria Concepción Canton Martín decretou a prisão de Daniel Alves na última sexta-feira. Ele foi detido ao dar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher no dia 30 de dezembro. O Ministério Público da Espanha pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A juíza argumentou na decisão de prender o jogador que existia o risco de fuga, uma vez que o atleta não mora mais na Espanha e tem recursos financeiros para sair do país a qualquer momento. Além disso, a Espanha não tem acordo de extradição com o Brasil.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a mulher em um banheiro da sala VIP da casa, segundo o jornal El Periódico.