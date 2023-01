Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 27/01/2023 09:30 | Atualizado 27/01/2023 09:31

Rio - A última quinta-feira foi de fortes emoções para Vinicius Junior. O jogador, que vem sendo vítima de perseguições raciais no futebol espanhol, foi provocado de forma extremamente agressiva pelos torcedores do Atlético de Madrid, antes do confronto pela Copa do Rei, com direito a simulação de um enforcamento. Dentro de campo, o brasileiro, de 22 anos, fez um dos gols da vitória por 3 a 1 do Real Madrid. Ao fim da partida, o treinador Carlo Ancelotti voltou a elogiar o jovem.

"Ele jogou como sempre. Controlou bem a partida, com muita vontade de jogar diante de sua torcida. Ele fez uma boa partida, lutando até o final. O gol é o prêmio do trabalho. O que ele passou é muito lamentável, mas Vinicius estava focado no jogo", afirmou.

Além de Vinicius Junior, Rodrygo também fez um belo gol na vitória dos espanhóis. Ancelotti ressaltou a mudança de postura do Real Madrid, que vem conseguindo vitórias, após a perda na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona.

"Houve mais compromisso de todos. O banco está ajudando muito, e precisamos neste momento da temporada. Que todos possam ajudar nesta fase com partidas demais", explicou.