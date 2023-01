Canal Combate ganha os eventos de Bellator e PFL - Reprodução

Publicado 26/01/2023 21:25

Depois de encerrar a parceria com o UFC no fim de 2022 após mais de 10 anos, a Globo decidiu permanecer forte no mercado do MMA. Fontes confirmaram ao O Dia que a maior emissora do país adquiriu os direitos de transmissão do Bellator e da PFL, maiores rivais do UFC no mundo das artes marciais mistas, para o catálogo de eventos do Canal Combate.

Negociações entre Globo e Bellator estavam acontecendo desde outubro, conforme reportado pelo site "MMA Fighting", e chegaram a uma conclusão nos últimos dias. A ideia é que a emissora, através do Canal Combate, seja o grande parceiro da organização no país e ajude a construir ainda mais a imagem do evento no Brasil.

O caso da PFL é menos complexo, já que se trata de um retorno. A Globo transmitia o evento até o fim de 2021, quando não houve um acordo para renovação na ocasião e a organização deixou a grade de transmissões da casa. No entanto, a emissora voltou a se interessar para 2023 e o acordo foi selado.

O Canal Combate deve transmitir todos os eventos do Bellator ao vivo, e o evento será tratado como carro-chefe na nova fase pós-UFC. De acordo com fontes ouvidas pelo O Dia, o anúncio da chegada dos dois eventos ao Combate deve ser divulgado nos próximos dias.

O Bellator estava na grade de transmissões da ESPN e do serviço de streaming StarPlus desde o ano de 2021, mas nunca realizou um evento em território brasileiro. No entanto, a organização é conhecida por ter diversas estrelas brasileiras do MMA, como os irmãos Patricio e Patricky Pitbull, além da lendária Cris Cyborg.