Publicado 26/01/2023 18:40 | Atualizado 26/01/2023 19:44

Carlos Alberto se mostrou empolgado com o início do atacante Pedro Raul no Vasco. Durante o programa "Donos da Bola", desta quinta-feira, o ex-jogador e comentarista da Band afirmou que o camisa 9 cruz-maltino está no mesmo nível que outro centroavante carioca: Pedro, do Flamengo. Ele comparou os jogadores e destacou suas semelhanças.



"Vou te falar, o Pedro Raul é do nível do Pedro. Na transmissão (da partida na Band), eu ficava reparando nos movimentos, ele sai para fazer o meio-campo, joga fora da grande área, dá vários passes de letras. Ele com o Nenê, podem fazer muito pelo Vasco. Torcedor, fique tranquilo, não vai ter sofrimento esse ano", disse.

Após o comentário, os colegas de programa apontaram um exagero na análise do ex-jogador. No entanto, Carlos Alberto reafirmou a comparação.



"Ele é do nível do Pedro. Não estou dizendo de títulos, mas de recursos técnicos", garantiu.



TEMPORADAS OPOSTAS



Pedro Raul foi o primeiro reforço da 777 Partners sob comando do Vasco. O camisa 9 já disputou três partidas pelo Vasco nesta temporada e ainda não balançou as redes. Entretanto, vem agradando aos torcedores com boas participações.



Já o atacante do Flamengo balançou as redes três vezes, em três partidas que disputou nesta temporada. Pedro renovou o seu vinculo com o Rubro-Negro até 2027.