Guardiola é o técnico do Manchester CityAFP

Publicado 26/01/2023 17:20

Rio - Atual treinador do Arsenal, Mikel Arteta foi auxiliar de Pep Guardiola no City. Em entrevista coletiva, o comandante do clube de Manchester relembrou o período do compatriota na equipe e citou que o amor pelos Gunners sempre esteve presente na vida do atual adversário.

"Ele ama o clube. Lembro-me de quando estávamos juntos aqui quando marcamos gols, ele pula muito e comemora, exceto um time. Um time toda vez que marcamos um gol, eu pulo, olho para trás e ele estava sentado lá. Era o Arsenal", afirmou.

Sob o comando de Arteta, o Arsenal está na liderança do Campeonato Inglês. Neste sexta, City e o clube londrino se enfrentam pela Copa da Inglaterra. Guardiola citou falou sobre o convite do clube londrino ao espanhol.



"Foi naquele momento que eu disse que o cara gosta do Arsenal. Como eu, treinando aqui ou no Barcelona, se eu estiver treinando como auxiliar e o Barcelona me chamar, eu irei. Meu clube", disse.