Daniel Alves está preso preventivamente desde sexta-feiraFOTO: Josep LAGO / AFP

Publicado 26/01/2023 19:49

A suposta vítima de agressão sexual de Daniel Alves detalhou os atos violentos do brasileiro durante depoimento prestado à polícia espanhola. O jornal espanhol 'ABC' teve acesso ao relato da mulher, no qual ela diz que o lateral-direito "ficou batendo no seu rosto" e "a jogou no chão".

ALERTA DE GATILHO: a declaração abaixo é forte.



"Eu disse a ele que queria ir embora e ele respondeu que não podia sair de lá. Ele me agarrou pela nuca, não sei se também pelos cabelos e me jogou no chão, machuquei o joelho. Resisti [ao sexo oral], mas ele era muito mais forte do que eu. Ele ficou me batendo no rosto por um tempo, eu senti como se estivesse me afogando, não porque ele estava me apertando, mas pela angústia que eu estava sentindo", relatou.

Daniel Alves teria agredido a vítima durante uma festa em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro. De acordo com a imprensa espanhola, a mulher foi vista deixando o banheiro da casa de festas chorando e recebeu auxílio dos funcionários do estabelecimento. O gerente do local teria ligado para a polícia imediatamente - a espanhola prestou depoimento aos agentes ainda no mesmo dia.

O lateral-direito da Seleção Brasileira está preso preventivamente na Espanha desde a última sexta-feira (20). A Justiça espanhola ordenou a prisão do atleta depois de ouvir depoimentos contraditórios do brasileiro. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-Barcelona alegou que teve relações sexuais consensuais com a mulher na última versão do seu relato.