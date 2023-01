Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2023 11:34

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, costuma se manifestar sobre futebol. Nascida no Chile e vivendo no México, a beldade se mantém bastante atenta às notícias do seu país natal. Em seu perfil oficial no Twitter, a modelo pediu a saída do treinador Eduardo Berizzo da seleção chilena.

fotogaleria

"Berizzo fora da seleção do Chile, por favor", escreveu Daniella. Berizzo é nascido na Argentina, tem 53 anos, e foi contratado pela seleção chilena, após a mesma não conseguir a classificação para disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Antes de assumir o cargo, Eduardo Berizzo já havia passado pela seleção paraguaia, pelo Sevilla, pelo Athetic Bilbao, pelo Celta de Vigo, pelo Estudiantes e pelo O'Higgins, do Chile, clube do coração de Daniella.