Publicado 27/01/2023 12:38

O futebol inglês promete parar com o duelo entre Manchester City e Arsenal, nesta sexta-feira (27), às 17h (de Brasília), pela Copa da Inglaterra. O confronto entre os dois melhores clubes da temporada 2022/23 colocará frente a frente os treinadores Pep Guardiola e Mikel Arteta, que antes de assumir os Gunners foi auxiliar do espanhol.

"Eu me lembro de quando estávamos juntos aqui (no Manchester City). Nós fazíamos muitos gols nos adversários, ele sempre pulava e comemorava, exceto contra um time. Contra um time, sempre que nós fazíamos um gol, eu pulava, voltava para o banco, e ele estava sentado lá. Era o Arsenal", disse Guardiola.

Arteta foi auxiliar técnico de Guardiola no Manchester City entre 2016 e 2019. Foi contratado pelo Arsenal para substituir Unai Emery no meio da temporada 2019/20. A atual temporada é a melhor do Arsenal sob o comando de Arteta. Os Gunners lideram o Campeonato Inglês com 50 pontos. Guardiola traçou uma comparação entre as paixões de Arteta com o Arsenal e a dele com o Barcelona.

"Esse cara (Arteta) realmente gosta do Arsenal. Ele é como eu. Se estou treinando aqui ou sou assistente e o Barcelona me liga, eu vou para o Barcelona. É o meu clube", completou.