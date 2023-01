Daniel Alves em ação pelo Pumas, do México - Uilses Ruiz / AFP

Daniel Alves em ação pelo Pumas, do MéxicoUilses Ruiz / AFP

Publicado 27/01/2023 12:40 | Atualizado 27/01/2023 12:59

O novo advogado do lateral-direito Daniel Alves, Cristóbal Martell, justificou em entrevista para o canal TVE, da Espanha, os motivos que levaram o jogador, de 39 anos, a alterar o seu depoimento na acusação de estupro. O brasileiro está preso desde o último dia 20, em Barcelona.

"Ele estava em choque. Devia se tratar de ocultar a infidelidade de sua mulher.", afirmou Martell. Daniel Alves é casado com a modelo espanhola Joana Sanz desde 2017. Na última quinta-feira, após a repercussão do caso de seu marido, ela apagou todas as fotos que tinha com ele em seu feed.

No último dia 20, a mulher postou um story pedindo privacidade nesse momento difícil que passa, além do drama com sua mãe, que morreu no dia 13 de janeiro após um tumor no útero.

As três vezes que Daniel Alves entrou em contradição em seus depoimentos foram as seguintes:

1- O jogador havia negado ter relações sexuais e qualquer encontro com a mulher que o denuncia, logo quando as acusações se tornaram públicas.

2- Depois, ele teria dito que estava no banheiro da boate onde o caso aconteceu, mas que não teve contato com a mulher.

3- Por fim, assumiu que teve relações sexuais com a suposta vítima, mas afirmou que foram 100% consensuais. Daniel afirmou que a mulher se ofereceu para fazer sexo oral, mas que ele não tinha dito para ninguém para "protegê-la".