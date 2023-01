Taça da Conmebol Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 27/01/2023 14:56

Rio - O Brasil aparece como um dos favoritos para sediar as finais da Libertadores e da Sul-Americana em 2023. A Conmebol, inclusive, estuda a possibilidade de realizar as duas decisões na mesma cidade-sede. As informações foram publicadas pelo "UOL".

No início do ano, a CBF já enviou à Conmebol um ofício se candidatando a receber as duas decisões. Caso opte que os dois confrontos sejam realizados no mesmo estádio, a entidade repetirá a medida que adotou em 2021, quando as finais da Libertadores e da Sul-Americana foram jogadas em Montevidéu, no Uruguai.

Inicialmente, as finais da Sul-Americana e da Libertadores estão marcadas, respectivamente, para os dias 28 de outubro e 11 de novembro. Caso a mesma cidade receba as duas partidas, a Conmebol pretende ajustar a data da final da Sul-Americana em uma semana, passando para o dia 4 de novembro.

Até o momento, Brasília e São Paulo são as cidades com mais força para serem sedes. A capital federal receberia a final da Sul-Americana no ano passado, mas precisou abrir mão por conta do primeiro turno das eleições presidenciais e ficou com a promessa de receber o torneio em 2023. Já os paulistas são considerados mais rentáveis até mesmo para ficar com as duas decisões, já que possuem mais opções de acesso.