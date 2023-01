Mendy sentiu dores na coxa esquerda e pode desfalcar o Real Madrid no Mundial de Clubes - ANDER GILLENEA / AFP

Mendy sentiu dores na coxa esquerda e pode desfalcar o Real Madrid no Mundial de ClubesANDER GILLENEA / AFP

Publicado 27/01/2023 15:21

O vice para o Barcelona na Supercopa da Espanha parece ter virado a chave na temporada do Real Madrid. Após a derrota para o rival na decisão, a equipe da capital espanhola alcançou a terceira vitória consecutiva com a vitória sobre o Atlético de Madrid por 3 a 1, nesta última quinta-feira (26), pelas quartas de final da Copa do Rei. Apesar da classificação, o técnico Carlo Ancelotti recebeu uma notícia ruim no vestiário.

O lateral-esquerdo Ferland Mendy sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído. Segundo o jornal "As", o jogador francês passará por exames neste sábado para entender com maior precisão o grau da lesão, mas especula-se que pode ser baixa por um mês. Sendo assim, ele ficaria de fora da relação para o Mundial de Clubes, que acontecerá entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

Além do francês, o zagueiro David Alaba teve uma recaída em sua lesão na panturrilha direita durante um treinamento antes do jogo contra o Atlético de Madrid. Por outro lado, os laterais Dani Carvajal e Lucas Vázquez, e o meia Tchouaméni devem ficar à disposição para jogar o Mundial de Clubes. Todos estão em fase final de recuperação de lesão muscular.

O Real Madrid estreia no Mundial de Clubes no dia 8 de fevereiro. O clube espanhol enfrentará o vencedor do duelo entre Seattle Sounders e Al Ahly ou Auckland City. O adversário será definido no dia 4. Antes de viajar para o Marrocos, o Real tem três compromissos pelo Campeonato Espanhol: Real Sociedad, dia 29, Valencia, dia 2, e Mallorca, dia 5.