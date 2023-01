Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 27/01/2023 15:15

Rio - Após se despedir das narrações da TV Globo, Galvão Bueno teve conversas com o streamer Casimiro Miguel para ser comentarista da transmissão dos jogos do Mundial de Clubes da Fifa na Cazé TV. Embora tenha gostado da proposta, Galvão optou por interromper as negociações, pois não se sente confortável para um trabalho no momento, por conta da morte de sua mãe. A informação é do portal "Lance".

Galvão, no entanto, deixou as portas abertas para um futuro projeto. O comunicador já deixou claro que deseja aumentar sua participação no streaming e em redes sociais, e continuará na Globo apenas para projetos especiais.

Tanto o Grupo Globo quanto a Cazé TV terão os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da Fifa. Casimiro, inclusive, revelou que a equipe que irá transmitir o torneio em suas redes sociais terá a presença de ex-jogadores do Flamengo, representante da América do Sul na competição.