Técnico Luis Enrique tem futuro incerto na EspanhaKARIM JAAFAR / AFP

Publicado 08/02/2023 17:30

Rio - Vivendo uma temporada bastante irregular, sendo atualmente apenas o nono colocado no Campeonato Inglês, o Chelsea pode ter uma mudança no comando técnico. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o clube londrino admite a possibilidade de trocar Graham Potter por Luis Enrique.

O treinador espanhol, de 52 anos, é tido como um dos preferidos da CBF para assumir o comando da seleção brasileira. Luis Enrique está sem clubes desde a última Copa do Mundo, quando comandou a Espanha. Além do espanhol, a entidade máxima do futebol brasileiro avalia Carlo Ancelotti, do Real Madrid, José Mourinho, da Roma, e Jorge Jesus, do Fenerbahçe, como favoritos.

Luis Henrique viveu seu melhor momento no Barcelona, quando conquistou o título da Liga dos Campeões em 2015. Naquela temporada, ele comandou o ataque mágico do clube espanhol formado por Neymar, Suárez e Messi. O brasileiro viveu seu melhor momento na carreira sob o seu comando.