Pilar Rubio - Reprodução / Instagram

Pilar RubioReprodução / Instagram

Publicado 08/02/2023 16:30

Rio - A modelo e apresentadora Pilar Rubio, esposa do zagueiro Sérgio Ramos, falou em entrevista sobre a criação dos filhos do casal. A mulher do jogador do PSG reconhece que os pequenos sabem da fama que os pais têm, já que "não puderam viver de outra forma" desde que nasceram, mas foi dura ao falar em relação a parte financeira.

fotogaleria

"Meu filho às vezes vem até mim e fala: 'eu quero um celular, eu quero porque não sei quem tem'. Eu digo a ele: ‘Comprei um celular para trabalhar quando não tinha dinheiro'. Digo que quando eles tiveram dinheiro que eles mesmos comprem. O pai dele é trabalhador nato e a mãe também. Se eles querem dinheiro, eu digo: 'Vocês vão ter que trabalhar'”, acrescenta.

A modelo reiterou ainda que os filhos devem “dar valor às coisas” que recebem ao longo da vida porque os pais vêm de famílias “super normais” e sem qualquer tipo de luxo. “Quando eu era pequena, meu pai me obrigava a limpar as vitrines da loja que tínhamos. A única coisa que temos feito é trabalhar”, aponta.

Pilar ainda confirmou que não permite que os filhos deixem comida no prato, embora às vezes essa conquista seja difícil. "Não tenho muita paciência", completou.



A apresentadora e o jogador são casados a mais de 10 anos. Eles moram juntos em Paris e têm quatro filhos: Sergio, Marcos, Alejandro e Máximo Adriano.