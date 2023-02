Ednaldo Rodrigues - Divulgação

Ednaldo RodriguesDivulgação

Publicado 08/02/2023 16:12

Desde a saída de Tite, que comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo, a equipe pentacampeã ainda não possui um treinador definido. Questionado sobre o novo comandante, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pediu cautela, apesar do tempo curto para o próximo compromisso da Seleção que acontecer no próximo mês.

"Tenho sido alvo de muitas perguntas, ouvimos muitas situações que sequer passam pela CBF. O tema está bem sob domínio, sob controle, respeitamos aqueles que possam estar trabalhando na CBF no futuro, mas estamos respeitando seus clubes, seus contratos. No que pese que está passando o tempo, porque sabemos da data Fifa em março, que vamos ter jogos. Mas estamos trabalhando para ter o treinador da seleção brasileira e a comissão técnica", afirmou Ednaldo em entrevista de "globoesporte.com".

"Não vamos escolher na pressão. As Eliminatórias começam em junho. Trabalhamos com pés no chão para acertarmos. Para que os profissionais escolhidos cumpram seu ciclo e não seja apenas eventual treinador que seja interino", acrescentou.

Entre os nomes cogitados para a seleção brasileira, os estrangeiros são os que mais se destacam. Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, do Fenerbahçe, foram os alvos mais falados nos últimos dias.