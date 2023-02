Vini Junior tem sofrido com caça dos rivais dentro de campo e com racismo fora dos gramados - JOSE JORDAN / AFP

Publicado 08/02/2023 14:22

A polícia da Espanha identificou na noite desta última terça-feira (7) os torcedores do Atlético de Madrid que foram responsáveis por pendurar uma faixa e um boneco do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, em uma ponte na capital espanhola. O ataque ao jogador brasileiro ocorreu no dia 26 de janeiro, na véspera do clássico entre as equipes, pelas quartas de final da Copa do Rei.

A La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, contribuiu com as investigações cedendo imagens. Os torcedores identificados são integrantes da "Frente Atlético", principal grupo de ultras do clube. Entre eles, alguns já estavam condenados junto com outros 70 ultras pela participação em uma briga que vitimou um torcedor do Deportivo La Coruña, em 2014.

Além de ajudar na investigação, a La Liga também criou um e-mail para os torcedores denunciarem casos de racismo nos jogos. A organizadora do Campeonato Espanhol também denunciou nesta última terça-feira os insultos racistas a Vini Júnior na partida contra o Mallorca, no domingo (5). Esta foi a sexta denúncia apresentada pela La Liga.