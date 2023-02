PVC - Reprodução/SporTV

Publicado 08/02/2023 14:04

Rio - Paulo Vinícius Coelho revelou o motivo que o levou a deixar, no início deste mês, o Grupo Globo, onde era um dos principais comentaristas do SporTV. Em entrevista ao "Notícias da TV", PVC disse que o fato de trabalhar muito em estúdio no canal esportivo acabou pesando para que ele aceitasse a proposta da Paramount+, onde fará jogos da Libertadores direto do estádio.

"No SporTV, minha função passaria muito pelo estúdio, em trabalhar no Troca de Passes, programa que eu fiz nos últimos meses. Vindo para cá, eu tenho muita oportunidade de ir mais para os estádios para ser um comentarista-repórter, que, no fundo, é o que eu sou", afirmou o jornalista.

A Paramount+, nova casa de PVC, pretende transmitir em torno de 154 jogos por ano. A plataforma adquiriu até 2026 os direitos da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

"A principal percepção é que eu posso fazer várias coisas para vários lugares diretamente do estádio. Nós vamos fazer a Libertadores no estádio. Uma coisa que eu agradeço a Deus é que eu queria ser comentarista quando era repórter da revista Placar. Cobri cinco finais de Copa da cabine de jogo, e outras duas como repórter. Eu sou comentarista, mas eu ligo para o técnico para conversar, bater um papo", completou.

Além de PVC, a Paramount+ também fechou com dois nomes bastante conhecidos do público: os narradores João Guilherme e Nivaldo Pietro.