Yago Mateus sofreu racismo durante jogo de sua equipe, o Ratiopharm Ulm, conda o Badalana, da Espanha - Divulgação/Ratiopharm Ulm

Publicado 08/02/2023 13:14

Os casos de racismo de torcedores espanhóis não acontecem apenas com Vini Jr, do Real Madrid, ou no futebol. Armador da seleção brasileira e do Ratiopharm Ulm (Alemanha), Yago Mateus foi chamado de macaco por uma torcedora do time Badalona, da Catalunha, em partida da Eurocopa de basquete, na terça-feira (7).

A transmissão de TV do duelo flagrou a mulher o chamando de mono (macaco em espanhol) várias vezes. O armador foi o cestinha de sua equipe na derrota por 82 a 76 para o Badalona.



Lamentável o caso de racismo que o nosso armador Yago Mateus foi vítima, na EuroCup .



Vejam a “torcedora” ao fundo gritando “mono”. Que ela seja punida!



Muita força, Yago! pic.twitter.com/QyUwFYl96L — Time Brasil (@timebrasil) February 8, 2023

"Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a seleção brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude", disse Yago Mateus sobre o ocorrido.



Em nota, a Confederação Basquete Brasil (CBB) repudiou o racismo contra o atleta brasileiro e disse esperar "que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes".



"De antemão, a Confederação Brasileira de Basketball, através do seu presidente, Guy Peixoto Jr, irá protocolar junto à EuroCup um pedido de investigação do caso para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos na esfera esportiva e civil, de acordo com as leis espanholas", diz a nota.



Revelado pelo Palmeiras, Yago Mateus se destacou pelo Flamengo, onde conquistou o Brasileiro, a Copa Super 8 e a Champions League Américas na temporada 2020/21. Acabou contratado pela equipe alemã no meio de 2022.