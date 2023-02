Christian Atsu em ação pela seleção ganesa - Ozan Kose / AFP

Christian Atsu em ação pela seleção ganesaOzan Kose / AFP

Publicado 08/02/2023 13:00

O treinador do Hatayspor, Volkan Demirel, desmentiu a notícia de que o ex-Chelsea Christian Atsu teria sido resgatado sobre escombros de um prédio após terremoto na Turquia. Segundo o comandante do clube turco, ainda não se tem notícias do meia ganês e do diretor esportivo da equipe, Taner Savut.

"Por favor, não escrevam que ele sobreviveu, sem estarem certos de que ele sobreviveu. As pessoas têm família, esperanças. A dor aumenta. Ainda não há notícias sobre Atsu e Taner Savut. Não diria isso se estivessem no hospital", afirmou Demirel, em declarações ao jornal turco Hurriyet.

Quem também comentou sobre o caso foi o médico do clube, Gurbey Kahveci. Segundo ele, a informação de que Atsu teria sido resgatado circulou graças a um erro de identificação.

"Quando ouvimos a notícia de que tinham levado ele para o hospital Dortyol, fomos buscá-lo, mas não estava lá", afirmou.

O agente do atleta, Benjamin Eli, confirmou a informação de Atsu ainda não teria sido encontrado. Ele se pronunciou nas redes sociais, destacando o "momento devastador" para a família do ganês.

"Após a atualização de ontem de que Christian (Atsu) tinha sido retirado com vida, ainda não confirmamos o paradeiro de Christian. Como podem imaginar, continua a ser um momento devastador para a família e estamos fazendo todo o possível para localizá-lo", afirmou Benjamin.

O terremoto que atingiu países como Turquia e Síria foi de magnitude 7.8 e, até o momento, mais de 11 mil pessoas foram mortas e 45 mil ficaram feridas.