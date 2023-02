Família Glazer é constantemente criticada pela torcida do Manchester United - AFP

Publicado 08/02/2023 13:42

O reinado da família Glazer no Manchester United parece estar chegando ao fim após 20 anos. Os filhos do empresário Malcom Glazer, que estão no comando desde 2014, estudam vender o clube inglês. Segundo o jornal "Daily Mail", um grupo de investidores do Catar pretende fazer uma oferta irrecusável e que será aceita pelos irmãos Joel e Avram Glazer.

De acordo com a publicação do jornal, os donos do Manchester United desejam receber cerca de 6 bilhões de libras (R$ 37,6 bilhões) para vender todas as ações, instalações e ativos. Além de pagar o valor desejado pelos empresários americanos, o grupo de investimento do Catar pretende investir outros 2 bilhões de libras (R$ 12,5 bilhões) na reconstrução do estádio Old Trafford.

O grupo de investidores do Catar não tem ligação com o governo e com a Qatar Sports Investiments - grupo criado para investir em esporte cujo o líder é o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Desta forma, os possíveis novos donos do Manchester United seriam diferentes do PSG e não haveria problemas legais para concluir a compra.

O emir do Catar, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, é fã do Manchester United. Em 2011, ele tentou comprar o clube, mas teve a proposta de 1 bilhão de libras (R$ 6,8 bilhões) recusada pela família Glazer. Os possíveis novos donos do clube consideram o United uma "joia" e pretendem dar mais espaço aos torcedores, além de voz para o técnico Erik ten Hag no mercado.

Quem são os Glazers?

A família Glazer está no comando do Manchester United desde 2003, quando o empresário norte-americano Malcom Glazer comprou as ações dos empresários Michael Knighton e Rupert Murdoch (dono da rede de televisão norte-americana Fox). Nos Estados Unidos, Malcom Glazer ficou conhecido por comprar a franquia Tampa Bay Buccaneers, da NFL (a liga de futebol americano).

Na época, Malcom Glazer comprou o Manchester United por 790 milhões de libras (R$ 4 bilhões na cotação atual). O empresário morreu no dia 28 de maio de 2014 e o clube inglês passou a ser administrado pelos filhos Joel e Avram. Desde então, os Red Devils enfrentaram diversas crises, como jejum de títulos e seguidas temporadas fora da Liga dos Campeões.

Desde 2019, os protestos dos torcedores pela saída dos irmãos Glazer ganharam força nas arquibancadas do Old Trafford. A cada jogo, principalmente quando Joel e Avram estão presentes, diversas placas com a frase "Glazers out" ("Fora Glazers", na tradução para o português) são exibidas. Com a situação cada vez mais insustentável, os irmãos cogitam vender o clube.