The Best acontecerá no dia 27 de fevereiroDivulgação / Fifa

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (08) os candidatos a melhor goleiro e goleira do para o prêmio The Best. A premiação ocorre no dia 27 de fevereiro, em Paris. No lado masculino, o argentino Emiliano "Dibu" Martínez, do Aston Villa, o marroquino Yassine Bounou, do Sevilla, e o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, são os concorrentes.

Candidatos a melhor goleiro para o prêmio The Best: Emiliano Martínez, Thibaut Courtois e Yassine Bounou, respectivamente FIFA.com Já no feminino, a alemã Ann-Katrin Berger, do Chelsea, a inglesa Mary Earps, do Manchester United, e a chilena Christiane Endler, do Lyon, foram as escolhidas.

Candidatas a melhor goleira para o prêmio The Best: Ann-Katrin Berger, Christiane Endler e Mary Earps, respectivamente FIFA.COM A Fifa irá anunciar, na próxima quinta-feira (09), os finalistas para o prêmio de melhor treinador de futebol masculino e feminina. Além disso, ela divulgará, na sexta-feira (10), os candidatos a melhor jogador e jogadora e também os três aspirantes ao prêmio Puskas, dado ao gol mais bonito do ano.