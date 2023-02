Sorteio da Copa do Brasil - Foto: Thais Magalhães/CBF

Publicado 08/02/2023 15:28

Nesta quarta-feira, na sede da CBF, foram definidos os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. O Botafogo viajará até o nordeste para enfrentar o Sergipe. Já o Vasco terá o Trem, do Amapá, pela frente. Vale lembrar que o Flamengo, atual campeão da competição e da Libertadores, e o Fluminense (via Libertadores) só entram no torneio a partir da terceira fase.

Além deles, Athletico, Atlético-MG, Corinthians, Internacional, Palmeiras (também via Libertadores), São Paulo (nono colocado do Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde) são as outras equipes que vão entrar na terceira fase da Copa do Brasil.

Os duelos serão disputados em jogos únicos, com mando da equipe de posicionamento inferior no ranking da CBF. Quem vencer já garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Os times visitantes terão a vantagem do empate.

Veja os duelos

CHAVE 1

Campinense-PB x Grêmio

Resende x Ferroviário-CE

CHAVE 2

Fluminense-PI x Ponte Preta

Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS

CHAVE 3

Caldense-MG x Ceará

Princesa do Solimões-AM x Ituano

CHAVE 4

União-MT x CRB

Operário-MS x Operário-PR

CHAVE 5

Sergipe x Botafogo

Athletic-MG x Brasiliense

CHAVE 6

São Luiz-RS x Juventude

Vitória-ES x Remo-PA

CHAVE 7

Asa de Arapiraca-AL x Goiás

Águia de Marabá-PA x Botafogo-PB

CHAVE 8

Tuna Luso-PA x CSA



Marília-SP x Brusque-SC

CHAVE 9

Tocantinópolis-TO x América-MG

Democrata-MG x Santa Cruz

CHAVE 10

Marcílio Dias-SC x Chapecoense

Maringá-PR x Sampaio Corrêa

CHAVE 11

Jacupiense-BA x Bahia

Camboriú-SC x Manaus

CHAVE 12

Humaitá-AC x Coritiba

Real Ariquemes-RO x Criciúma

CHAVE 13

Atlético-BA x Atlético-GO

Falcon-SE x Volta Redonda

CHAVE 14

Real Noroeste-ESP x Vila Nova-GO

São Bernardo-SP x Náutico

CHAVE 15

Bahia de Feira-BA x Red Bull Bragantino

São Francisco-AC x Ypiranga-RS

CHAVE 16

Trem-AP x Vasco

Tuntum-MA x ABC

CHAVE 17

Ceilândia-DF x Santos

Iguatu-CE x América-RN

CHAVE 18

Retrô-PE x Avaí-SC

Cucaia-CE x Tombense-MG

CHAVE 19

São Raimundo-RR x Cuiabá

Parnahyba-PI x Botafogo-SP

CHAVE 20

Nova Iguaçu x Vitória

Nova Mutum-MT x Londrina