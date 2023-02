O Olympique de Marselha venceu o PSG pelas oitavas de final da Copa da França - FOTO: NICOLAS TUCAT / AFP

Publicado 08/02/2023 19:28

O Paris Saint-Germain está eliminado da Copa da França. Com Messi e Neymar, mas sem Mbappé, o PSG perdeu para o Olympique de Marselha por 2 a 1 no Stade Vélodrome, pelas oitavas de final da competição, na noite desta quarta-feira.

Os gols da vitória foram marcados por Alexis Sánchez e Ruslan Malinovskyi. Sergio Ramos fez pelo lado do time da capital francesa.

Com o resultado, sete das oito equipes que disputarão as quartas já foram conhecidas. São elas: Olympique de Marselha, Nantes, Rodez Aveyron Football, Toulouse, Lyon, Grenoble e Football Club d'Annecy. A última vaga sairá do confronto entre Lorient e Brens, que será disputado nesta quinta-feira, a partir das 17h (de Brasília).

Em tempo: os jogos das quartas de final serão definidos por sorteio.