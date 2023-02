Real Madrid está na final do Mundial de Clubes - Fadel Senna / AFP

Real Madrid está na final do Mundial de ClubesFadel Senna / AFP

Publicado 08/02/2023 18:06

Em um jogo muito duro, o Real Madrid venceu o Al-Ahly por 4 a 1 e encara o Al Hilal na decisão do Mundial de Clubes. Após um início muito equilibrado, Vini Jr abriu o marcador em uma bobeada da defesa adversária. Logo na volta do intervalo, os espanhóis ampliaram o placar com Valverde, mas os egípcio reduziram em cobrança de pênalti de Maaloul. Nos minutos finais, Modric desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas Rodrygo e Arribas deram números finais ao duelo nos acréscimos.



Apesar da superioridade técnica do Real Madrid, o Al-Ahly buscou jogar de igual para igual dentro das suas limitações e assustou o clube espanhol em diversas oportunidades. Até quando os merengues abriram uma vantagem por 2 a 0, os egípcios não desistiram do jogo em nenhum momento e podiam ter empatado a partida.

SAIU PARA O JOGO



Apesar do início de muita posse de bola do Real Madrid, o Al-Ahly deu muitos sustos na torcida espanhola. Na primeira boa chegada, Sherif recebeu passe pelo lado esquerdo da área, mas finalizou por cima do gol tendo a opção de tocar para um companheiro livre de marcação na área. Mais tarde, El Shahat entorou Camavinga pelo lado direito e bateu sem ângulo para grande defesa de Lunin.



É GOL BRASILEIRO



Apesar dos sustos, o Real Madrid foi quem chegou com mais perigo na defesa adversária. Em lances consecutivos, Vini Jr e Rodrygo fizeram grandes jogadas pelo lado esquerdo da área, mas o primeiro bateu ao lado do gol na saída do goleiro, enquanto o segundo carimbou a trave do Al-Ahly. Aos 41 minutos, Vini Jr aproveitou uma saída de bola errada dos adversários, saiu cara a cara com Elshenawy e anotou um golaço de cobertura.



VOLTOU COM TUDO



No primeiro minuto da segunda etapa, Rodrygo recebeu passe em profundidade na área, mas Elshenawy fez grande defesa. No entanto, Valverde aproveitou o rebote, limpou a marcação e estufou as redes. O Al-Ahly respondeu de forma imediata com El Shahat sendo acionado pelo lado direito da área e batendo cruzado tirando tinta da trave. A expectativa crescia para os últimos 45 minutos.



EMOÇÃO ATÉ O FIM



Aos 19 minutos da partida, o Al-Ahly teve um pênalti a seu favor e Malooul converteu a cobrança para dar uma sobrevida ao time africano. Após o gol, os egípcios quase empataram a partida com Taher aproveitando cobrança de escanteio no primeiro pau e cabeceando para defesa salvadora de Lunin. No fim, o Real Madrid parecia mais inteiro fisicamente e Vini Jr sofreu um pênalti marcado com o auxílio do VAR, mas Elshenawy pegou a cobrança de Modric aos 41 minutos.



ACRÉSCIMOS ANIMADOS



Nos acréscimos, Rodrygo tabelou com Ceballos em uma jogada incrível e o brasileiro deu um toque por cima do goleiro para marcar um belo gol. No último minuto, Carlo Ancelotti utilizou as substituições para gastar tempo e optou pela saída de Vini Jr e a entrada de Arribas. Com muita estrela, o jovem recebeu uma bola na área e bateu cruzado, de canhota, para marcar seu primeiro gol como profissional.