Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, definirá, em breve, o novo treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/02/2023 22:08

A CBF está totalmente decidida a contratar Carlo Ancelotti para assumir o posto de treinador da Seleção Brasileira. Para isso, a confederação está disposta a esperar até junho pelo treinador do Real Madrid, quando se encerra a temporada europeia. A informação é do "ge".

Dirigentes da CBF foram notificados através de intermediários que o treinador italiano vê com bons olhos a possibilidade de assumir o comando da Seleção Brasileira, mas não trabalha com a possibilidade de deixar o Real Madrid antes do fim da temporada.

A ideia é que o presidente Ednaldo Rodrigues promova um encontro com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para formalizar uma oferta pelo treinador italiano ainda neste mês de fevereiro.

Com uma boa relação com diversos jogadores brasileiros, a escolha de Ancelotti para assumir o cargo pesou entre os dirigentes da CBF. Atualmente, o italiano trablah com Rodrygo, Vinicius Junior e Militão.