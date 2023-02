Vinicius Júnior durante o jogo da semifinal do Mundial de Clubes entre Al Ahly e Real Madrid - FOTO: Fadel Senna / AFP

Vinicius Júnior durante o jogo da semifinal do Mundial de Clubes entre Al Ahly e Real MadridFOTO: Fadel Senna / AFP

Publicado 08/02/2023 22:22 | Atualizado 08/02/2023 22:29

Vinicius Júnior se solidarizou com Yago Mateus, armador do Ratiopharm Ulm, da Alemanha, que foi vítima de racismo em um jogo da Eurocopa de basquete. Nas redes sociais, o atacante do Real Madrid escreveu uma mensagem para o compatriota e destacou a necessidade de punir os racistas.

"Comecem a punir essas pessoas ou voltaremos como era antes. Mas enquanto não fazem nada, seguiremos na luta pelo nosso. Força, meu mano!", escreveu o atacante do Real Madrid.

Comecem a punir essas pessoas ou voltaremos como era antes. Mas enquanto não fazem nada, seguiremos na luta pelo nosso. força meu mano! https://t.co/Z2GLEAIRbu — Vini Jr. (@vinijr) February 8, 2023

ENTENDA O CASO

Na última terça-feira, Yago Mateus foi chamado de macaco durante o jogo entre Badalona, da Catalunha, e Ratiopharm Ulm, válido pela Eurocopa de basquete, que aconteceu na Espanha. A transmissão de TV do duelo flagrou o exato momento em que uma mulher ataca o jogador brasileiro.

"Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação. Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a seleção brasileira. Não consigo entender o motivo disso. É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude", disse Yago Mateus sobre o ocorrido.

Lamentável o caso de racismo que o nosso armador Yago Mateus foi vítima, na EuroCup.



Vejam a “torcedora” ao fundo gritando “mono”. Que ela seja punida!



Muita força, Yago! pic.twitter.com/QyUwFYl96L — Time Brasil (@timebrasil) February 8, 2023

DESDOBRAMENTOS

Confederação Brasileira de Basquete

Em nota, a Confederação Basquete Brasil (CBB) repudiou o racismo contra o atleta brasileiro e disse esperar "que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes".

A CBB repudia veementemente o crime de racismo praticado contra o atleta Yago dos Santos, do Ratiopharm Ulm e da Seleção Brasileira, durante a partida da equipe alemã e o Badalona, na Espanha, pela EuroCup, nesta última terça-feira.



O crime está gravado em vídeo e a identificação é fácil e rápida. A CBB espera que as autoridades espanholas atuem com o rigor da lei e que crimes como esse não passem mais impunes. Yago, estamos com você, e temos a certeza que NADA irá pará-lo.



De antemão, a Confederação Brasileira de Basketball, através do seu presidente, Guy Peixoto Jr, irá protocolar junto à EuroCup um pedido de investigação do caso para que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos na esfera esportiva e civil, de acordo com as leis espanholas.



A Seleção Brasileira é a sua casa, o basquete brasileiro te ama e você conta conosco SEMPRE!

Badalona

O Badalona, time que enfrentou Ratiopharm Ulm, informou que já levou os vídeos ao conhecimento das autoridades competentes para que "possam analisá-los, tomar as devidas providências e as decisões cabíveis". O clube catalão ainda ressaltou que rejeita veementemente qualquer tipo de "comportamento e/ou comentário intimidador, ofensivo, racista e/ou xenófobo".

Como resultado das imagens coletadas na transmissão televisiva de ontem, 7 de fevereiro de 2023, durante a partida Club Joventut Badalona - Ratiopharm Ulm, queremos expressar que:



I - Os valores de la Penya, desde a sua fundação em 1930, foram presididos por um profundo amor pelo esporte em geral e pelo basquete em particular. Um agradecimento que não pode ser entendido sem absoluto respeito pelos rivais, árbitros e adeptos que nos visitam todas as semanas no Olímpico de Badalona.

II - Rejeitamos veementemente qualquer tipo de comportamento e/ou comentário intimidador, ofensivo, racista e/ou xenófobo nas nossas instalações e em qualquer um dos campos onde as nossas equipas jogam os seus jogos.

III - Já levamos os vídeos ao conhecimento das autoridades competentes para que possam analisá-los, tomar as devidas providências e tomar as decisões cabíveis. Como sempre, o Club Joventut Badalona colaborará no que for necessário com as autoridades e cumprirá as decisões que surgirem.

Ser o berço do basquetebol representa uma grande honra, mas também uma imensa responsabilidade, salvaguardar valores como a integração, o respeito, a convivência, a igualdade, a diversidade, o esforço, o trabalho em equipa e a camaradagem que transmitimos às mais de 500 crianças e adolescentes que alimentam nossa plantadeira.

Ratiopharm Ulm

O time de Yago Mateus, por sua vez, condenou o ataque racista e destacou que defende a diversidade e o cosmopolitismo.

Durante nosso jogo no Joventut Badalona ontem, nosso armador Yago dos Santos foi insultado racialmente pelos espectadores. Condenamos veementemente o comportamento demonstrado e quaisquer comentários racistas ou discriminatórios dentro ou fora do campo.

Agradecemos a Joventut Badalona pela resposta consistente. Defendemos a diversidade e o cosmopolitismo. Uma equipa tão colorida e diferente como os nossos torcedores, a nossa pátria e o mundo inteiro.