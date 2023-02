Marcinho - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

MarcinhoVitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 08/02/2023 18:41

Rio - Réu por atropelar e matar um casal de professores no fim de 2020, o jogador Marcinho teve seu pedido para jogar em um time europeu negado pela Justiça. A decisão, publicada no fim de janeiro, é do juiz Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O processo ainda aguarda as alegações finais da defesa do ex-lateral do Botafogo.

Segundo o "UOL", Marinho alegou à Justiça que não consegue trabalho há mais de um ano e que não tem perspectivas de receber propostas de um time brasileiro. Ele mostrou ter recebido uma proposta do Pafos, do Chipre, para tentar a liberação. Além disso, Marcinho reforça que a carreira de jogador de futebol é curta e pede que o juiz reconsidere a decisão.

De acordo com Marcinho, a proposta do Pafos prevê rescisão imediata caso ele seja condenado pelo crime, com retorno imediato ao Brasil. Por fim, o jogador declarou que sua esposa é "do lar" e que é o único provedor de sua família.

RELEMBRE O CASO

No dia 30 de dezembro de 2020, Marcinho dirigia de forma imprudente pelo Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, quando atropelou e matou o casal de professores Alexandre Lima e Maria Cristina Soares na orla, deixando de prestar socorro. Alexandre morreu no local, enquanto Márcia faleceu sete dias depois.

Segundo o Ministério Público, Marcinho bebeu pelo menos cinco tulipas de chope em um bar horas antes do atropelamento. O órgão afirma que a falta de socorro influenciou na morte do casal.

De acordo com o MP, Macinho estava entre 86 km/h e 110 km/h, sendo que a velocidade máxima permitida na via era de 70 km/h. Após o atropelamento, o jogador fugiu em alta velocidade e deixou seu carro, um Mini Cooper, em uma rua sem número.