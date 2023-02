LeBron James é o novo maior pontuador da história da NBA - AFP

Publicado 08/02/2023 17:47

LeBron James viveu uma noite especial em sua vida. Após anotar 38 pontos na derrota do Los Angeles Lakers diante do Oklahoma City Thunder por 133 a 130, nesta quarta-feira (8), o ala chegou aos 38.390 pontos e se tornou o maior pontuador da história da NBA. O camisa 6 superou os 38.387 pontos do ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar, que foi o dono do recorde durante 38 anos e 10 meses.

Detentor do recorde por quase 39 anos, Kareem Abdul-Jabbar enalteceu a quebra do recorde por LeBron James. O ex-pivô, que alcançou o feito também com a camisa do Lakers em 1984, exaltou a forma como o camisa 6 se planejou para ter uma carreira longeva e dominante na NBA.

"A carreira do LeBron (James) é de alguém que planejou dominar esse jogo. Ele saiu do ensino médio e tinha o tamanho e talento para a NBA, e imediatamente começou a ter seu efeito. Isso dura por quase 20 anos. Eu acho que você tem que dar crédito a ele pela forma que ele planejou durar e ser dominante", disse Karem Abdul-Jabbar.

LeBron James está em sua 20ª temporada da carreira - a mesma quantidade que Kareem Abdul-Jabbar jogou até se aposentar em 1989. Aos 38 anos, o ala não dá qualquer sinal sobre uma possível aposentadoria e tem médias de 30 pontos, 8.5 rebotes e 7.1 assistências por jogo em 2022/23. Ele já declarou que deseja realizar o sonho de atuar ao lado do filho Bronny - e para isso teria que passar dos 40 anos.

"Ele (LeBron James) liderou seus times aos campeonatos. Eles não chegaram até lá por conta de outra pessoa e o LeBron estava junto. O LeBron liderou eles. Ele tem a essência do que chamamos de liderança. Ele vai à quadra e tenta fazer as coisas acontecerem, e os caras apoiam ele pelo respeito que têm por ele e por seu talento", destacou.

Kareem Abdul-Jabbar se tornou o maior pontuador da história da NBA em abril de 1984. Na época, o ex-pivô superou o também pivô Wilt Chamberlain - hoje o sétimo maior cestinha com 31.419 pontos. LeBron James entrou em quadra precisando anotar 36 pontos. Com média de 30 pontos na temporada, o ala precisou de apenas três quartos para quebrar o recorde. Ele terminou o jogo com 38 pontos.

Apesar do desempenho de LeBron James, o Los Angeles Lakers faz uma campanha irregular com 25 vitórias e 29 derrotas. Atualmente, a equipe angelina ocupa o 13º lugar na Conferência Oeste e, por enquanto, está fora da zona dos playoffs. O Lakers volta a quadra na próxima sexta-feira (10), às 00h (de Brasília), contra o Milwaukee Bucks, em Los Angeles.