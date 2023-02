Diego Alves foi anunciado pelo Celta de Vigo - Divulgação

Publicado 08/02/2023 17:27

Rio - Multicampeão pelo Flamengo, o goleiro Diego Alves é o novo reforço do Celta de Vigo. O jogador foi anunciado nesta quarta-feira (8) pelo clube espanhol, onde assinou contrato válido até o fim da temporada.

¡Llegó Diego Alves!



El internacional con la @CBF_Futebol llega libre y refuerza la portería del #RCCelta



¡Bienvenido, @diegoalvesgol! Bem-vindo! — RC Celta (@RCCelta) February 8, 2023 Diego Alves estava sem clube desde que deixou o Flamengo, no fim do ano passado, em emocionante despedida ao lado de Diego Ribas, no duelo com o Avaí, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador volta ao futebol espanhol após seis anos.

Cria da base do Atlético-MG, Diego Alves chega ao quinto clube de sua carreira. Além do Galo e do próprio Flamengo, o goleiro também defendeu o Almería e o Valencia, ambos da Espanha. Diego também teve passagens pela seleção brasileira profissional e nas categorias de base, além da seleção olímpica.