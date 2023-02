Lionel Scaloni durante o treino da seleção argentina - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Lionel Scaloni durante o treino da seleção argentinaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 08/02/2023 17:02

Rio - Atual campeão da Copa do Mundo, o treinador Lionel Scaloni deverá ter seu contrato renovado pela AFA nas próximas semanas. De acordo com informações do portal "UOL", o entendimento dos dirigentes argentinos é de que o treinador merece ter uma valorização salarial, após a conquista.

A Argentina irá ter seus principais compromissos após a Copa do Mundo em dois amistosos, no Monumental de Núñez, nos dias 20 e 28 de março, com adversários ainda a serem definidos. Será um momento de grande festa para o futebol argentino.

Lionel Scaloni, de 44 anos, foi jogador de futebol tendo defendido o Estudiantes e o Newell's Old Boys, ambos da Argentina. Ele passou por clubes importantes da Europa como Deportivo La Coruña, da Espanha, o West Ham, da Inglaterra, e da Lazio, da Itália. Como treinador passou pelas seleções de base da Argentina, até ter a oportunidade na profissional.