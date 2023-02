Tite deixou a seleção brasileira após seis anos no cargo - Foto: AFP

Publicado 08/02/2023 16:48

Fora da seleção brasileira desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 9 de dezembro para a Croácia, nos pênaltis, Tite recebeu uma proposta da Coreia do Sul, mas recusou. A informação é do site 'Uol'.

Além de não aceitar a seleção coreana, o treinador também recebeu sondagem dos dirigentes do Equador, mas não houve negociação em função dos valores e da necessidade de contratação já para março, por parte dos equatorianos.

A Coreia do Sul queria Tite para trabalhar durante todo o ciclo de quatro anos, até a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.



Entretanto o treinador brasileiro não aceitou por alguns motivos. Um deles é o desejo de não trabalhar no primeiro semestre de 2023 para ficar com a família.



Além disso, Tite gostaria trabalhar na Europa e aguarda por propostas de clubes para iniciar na próxima temporada europeia, em julho.



Ele ficou no cargo da seleção brasileira nos últimos seis anos, e comandou a equipe nas Copas do Mundo de 2022 e 2018 (Rússia), sendo eliminado em ambas nas quartas de final.