Renzo Saravia não permanece no Botafogo em 2023Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2023 16:26

Após não ter o seu contrato renovado com o Botafogo no final do ano passado, o lateral Renzo Saravia, de 29 anos, pode estar de mudança para outro clube do Brasil. Segundo o jornalista Heverton Guimarães, da "Band" de Minas, o Atlético-MG estaria em negociações com o argentino.

O nome de Saravia é especulado desde o final de 2022, quando o Botafogo deixou claro que não renovaria o seu contrato. Além disso, a chegada do técnico Eduardo Coudet seria outro atrativo para o argentino. O lateral jogou com o atual treinador do Atlético-MG em 2020.

Saravia joga no futebol brasileiro desde 2020, quando chegou ao Internacional por empréstimo junto ao Porto. Após fazer um grande começo de Brasileirão, sofreu uma ruptura no cruzamento ligamento anterior que o deixou de fora pelo resto da temporada. Em 2021, apenas voltou a jogar em maio, e, entre altos e baixos, não teve seu empréstimo renovado ou passe comprado pelo clube gaúcho.

Em 2022, com a chegada da SAF no Botafogo, Saravia foi adquirido pelo Alvinegro, após rescindir com o Porto. O contrato era de um ano, com opção de renovação, justamente pela cautela de seu estado físico. Mas, novamente com boas e más atuações, ele não teve seu vínculo estendido pelo clube carioca. Ao todo, jogou 29 partidas com a camisa do Glorioso e deu duas assistências.