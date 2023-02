Neymar e Messi são muito amigos desde os tempos de Barcelona - Divulgação/PSG

Publicado 08/02/2023 17:08

O PSG enfrenta o Olympique de Marselha nesta quarta-feira (8), a partir das 17h10 (de Brasília) pela Copa da França, e tem como novidade o retorno de Neymar entre os titulares, após dois jogos fora. E o brasileiro deixou a camisa 10 com Messi, voltando a utilizar a 11.



O motivo deve-se ao regulamento da Copa da França, que obriga os titulares de cada equipe a utilizarem a numeração de 1 a 11.



Com isso, Messi, que desde que chegou ao PSG, utiliza o número 30, volta a utilizar a 10 dos tempos de Barcelona, e a qual foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina.



Quando o argentino foi contratado pelo clube francês, Neymar, que é muito amigo dele, disse que abriria mão da camisa 10 para deixar com ele. Mas Messi não aceitou e deixou o número com o brasileiro.