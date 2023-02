Thiago Silva comemora vitória do Chelsea - AFP

Publicado 08/02/2023 18:08

Depois de investir bastante dinheiro na janela de transferências, o Chelsea já tomou uma decisão para o seu futuro, mas desta vez do lado institucional do clube. De acordo com o jornal "The Telegraph", o clube inglês decidiu não renovar o contrato com a empresa Three, patrocinadora máster dos 'Blues' que tem contrato até o meio do ano de 2023.

A ideia de Todd Boehly, novo proprietário do clube, é aumentar as receitas do Chelsea, principalmente no setor comercial. O atual vínculo rendeu 40 milhões de libras (R$ 254 milhões) por ano aos cofres da equipe londrina, num total de 120 milhões de libras (R$ 762 milhões) durante todo o contrato. No entanto, a ideia é superar o contrato entre a Ettihad e o Manchester City, que rende cerca de 67,5 milhões de libras (R$ 429 milhões) anuais, para fechar o maior contrato de patrocínio do Campeonato Inglês.

A relação entre a Three e o Chelsea não era das melhores, principalmente com a torcida dos 'Blues'. Durante a crise envolvendo o ex-proprietário Roman Abramovich com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a marca chegou a pedir pela suspensão do contrato e só retomou o vínculo após a venda do clube para Boehly.