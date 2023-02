Camisa da Juventus de Cristiano Ronaldo é uma das peças em leilão para ajudar vítimas do terremoto na Turquia - Arquivo pessoal

Camisa da Juventus de Cristiano Ronaldo é uma das peças em leilão para ajudar vítimas do terremoto na TurquiaArquivo pessoal

Publicado 08/02/2023 18:23

Merih Demiral se orgulha de ter enfrentado grandes astros do futebol com lealdade. O zagueiro da Atalanta e da seleção turca sempre evitou jogadas bruscas e agora colhe os frutos. O defensor vem recebendo apoio de jogadores importantes do mundo da bola para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu seu país e a Síria. Camisas autografadas por Cristiano Ronaldo, Griezmann e Álvaro Morata são leiloadas para a aquisição de fundos.

"Eu falei com Cristiano Ronaldo e ele disse que estava muito triste com o que aconteceu na Turquia. Estamos leiloando a camisa autografada do Ronaldo da minha coleção. Todos os rendimentos do leilão serão usados para doação na zona do terremoto", anunciou Demiral.



A onda de solidariedade entre os boleiros aumentou e nesta quarta-feira o defensor ganhou mais duas camisas autografadas para seu leilão. "Morata e Griezmann disseram que, como um time inteiro, compartilham a dor do povo turco e doaram suas camisetas autografadas para nossa campanha", revelou.



Outras camisas históricas da coleção do jogador também fazem parte do leilão, casos do zagueiro Bonnucci, da Juventus, e de Dybala, da Roma. O defensor usa suas redes sociais para receber os lances. Ele quer fechar o leilão ao meio dia desta quinta-feira para enviar os valores o mais rapidamente possível para os resgates e a reconstrução do país.



O forte terremoto de magnitude 7.8 ocorrido na madrugada de segunda-feira já deixou mais de 11.200 mortos na Turquia e na Síria e muita gente ainda está desaparecida, debaixo de escombros. Os resgates continuam, e uma família inteira com vida foi resgatada nesta quarta-feira.