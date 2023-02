Kevin Durant - Foto: Nathaniel S. Butler / AFP

Publicado 09/02/2023 17:08

O último dia da janela de transferências agitou a NBA. As equipes aproveitaram para realizar os últimos ajustes para a reta final da temporada, visando especialmente os playoffs. Entre as principais negociações nesta quinta-feira (9) estão as trocas do armador Russell Westbrook, do Los Angeles Lakers, e do ala Kevin Durant, do Brooklyn Nets.

Nets perde as estrelas

Após trocar o armador Kyrie Irving com o Dallas Mavericks, o Brooklyn Nets perdeu força e não conseguiu evitar a saída da sua outra estrela. Com o interesse do Phoenix Suns, o ala Kevin Durant pressionou por uma saída, e as franquias entraram em acordo. Em troca, o Suns cedeu quatro escolhas de primeira rodada no Draft, além dos jogadores Mikal Bridges, Cameron Johnson e Jae Crowder.

Bicampeão da NBA com o Golden State Warriors em 2017 e 2018, atuando ao lado de Stephen Curry, Klay Thompson e cia, Kevin Durant terá a oportunidade de buscar mais um título na carreira. No Phoenix Suns, vice-campeão da liga em 2021, o ala formará um trio de peso com o ala-armador Devin Booker e com o armador Chris Paul.

Lakers faz troca tripla

Já o Los Angeles Lakers encontrou uma forma de trocar o armador Russell Westbrook. O negócio envolveu outras duas franquias: Utah Jazz e Minnesota Timberwolves. O Lakers recebeu o armador D'Angelo Russell, enquanto o Jazz ficou com Westbrook e o Timberwolves ganhou o também armador Mike Conley.

Além de D'Angelo Russell, o Lakers ainda ficou com Malik Beasley e Jarred Vanderbilt, do Timberwolves. Por outro lado, a franquia precisou enviar Juan Toscano-Anderson e Damian Jones para o Utah Jazz. O Wolves também recebeu Nickeil Alexander-Walker junto ao Jazz.

D'Angelo Russell retorna ao Los Angeles Lakers. O armador foi escolhido pela franquia em 2015, mas ficou apenas duas temporadas e foi trocado após a escolha por Lonzo Ball no Draft de 2017. Na época, a saída foi bastante contestada. Após a saída do Lakers, Russell atuou por Brooklyn Nets, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.