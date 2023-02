Cristiano Ronaldo celebra um de seus quatro gols em goleada do Al Nassr - Divulgação/Al Nassr

Publicado 09/02/2023 16:31

Cristiano Ronaldo reencontrou o caminho dos gols no Al Nassr, da Arábia Saudita. Após marcar pela primeira vez na rodada passada, de pênalti, o craque português foi o grande nome da goleada de sua equipe sobre o Al Wehda por 4 a 0, ao marcar quatro vezes.



Cristiano Ronaldo no clube dos 500



A partida desta quinta-feira também representou mais uma marca relevante na carreira de Cristiano Ronaldo, que ultrapassou os 500 gols em jogos de ligas nacionais e agora tem 504.



Antes de balançar as redes cinco vezes no Campeonato Saudita, ele já havia marcado no Português, Inglês, Espanhol e Italiano.



Os gols no jogo



O show do português começou aos 20 minutos de jogo, ao dominar na área e chutar cruzado. Aos 40, ele ampliou.



No segundo tempo, fez o terceiro aos oito minutos de pênalti e o quarto aos 15, após receber lançamento e precisar chutar duas vezes para superar o goleiro.



Al Nassr lidera



Essa foi a quarta partida disputada por Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr (ele ainda jogou um amistoso contra o PSG em um combinado de sua equipe e o Al Hilal). Após passar em branco nas duas primeiras, ele marcou no fim e garantiu o empate em 2 a 2 com o Al Fateh.



Com os gols do craque português, o Al Nassr pulou para o primeiro lugar do Campeonato Saudita, com 37 pontos, e supera no saldo (26 a 21) o Al-Shabab, que tem um jogo a mais.