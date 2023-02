Carlos Alberto voltou a falar sobre Gabigol e Arrascaeta - Reprodução

Publicado 09/02/2023 15:42 | Atualizado 09/02/2023 17:07

A Band demitiu o ex-jogador Carlos Alberto nesta quinta-feira (9). A decisão foi tomada após um torcedor do Flamengo denunciar o comentarista por agressão. A informação foi dada inicialmente pelo jornal 'O Globo' e posteriormente confirmada pelo DIA.

Em contato com a reportagem após a publicação desta matéria, a assessoria de imprensa da Band enviou uma nota para confirmar o desligamento do ex-jogador.

"Carlos Alberto não faz mais parte da equipe de comentaristas da Band. Agradecemos pelo período em que ele esteve na emissora e desejamos boa sorte", informa a emissora em nota oficial.

ENTENDA O CASO

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o torcedor Rodrigo Leão revelou ter levado um soco na cara após brincar com Carlos Alberto ao citar o meia Arrascaeta, do Flamengo. Após a eliminação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes, o ex-jogador tem provocado o uruguaio e o atacante Gabigol.

Segundo o portal 'UOL', Rodrigo Leão registrou um boletim de ocorrência contra Carlos Alberto por lesão corporal. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca. O ex-jogador ainda não se manifestou sobre a acusação.

"Eu tinha acabado de chegar, paguei a entrada e encontrei um amigo. O Carlos Alberto estava saindo, estava sem camisa e brincando com um pessoal. Quando ele olhou, eu brinquei e disse que o Arrascaeta tinha mandado um abraço. Só falei isso e ele veio na minha direção. Achei que ele fosse sacanear o Flamengo, como sempre faz, mas ele me deu um soco no rosto. Só não foi pior porque chegou o pessoal do 'deixa disso' e foi afastando ele", disse Rodrigo Leão no depoimento.

POLÊMICA COM ARRASCAETA



No Jogo das Estrelas promovido por Zico, em dezembro do ano passado, no Maracanã, o meia Arrascaeta, do Flamengo, deu uma caneta em Carlos Alberto. O ex-jogador não recebeu bem o drible e, desde então, tem alfinetado o uruguaio.

Com a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, Carlos Alberto tem feito vídeos provocativos - sozinho e com torcedores rivais - contra Arrascaeta e também o atacante Gabigol. Recentemente, ele gravou um vídeo com a taça do Mundial de Clubes, em referência a sua conquista em 2004, com o Porto.