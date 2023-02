Lionel Scaloni foi o comandante da Argentina que deu fim ao jejum de 36 anos sem o título da Copa do Mundo - AFP

Publicado 09/02/2023 15:36

Campeão da Copa do Mundo com a Argentina, Lionel Scaloni é um dos três finalistas do prêmio The Best, da Fifa, de melhor técnico de 2022. Além do argentino, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Pep Guardiola, do Manchester City são os outros concorrentes.



Em seu primeiro trabalho como treinador, Scaloni conseguiu levar a Argentina ao título que não conquistava desde 1986.

Já o italiano, que também está na mira da CBF para comandar a seleção brasileira, conquistou a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol na temporada 2021/2022.



E Pep Guariola foi campeão do Campeonato Inglês na temporada europeia passada, numa disputa acirrada com o Liverpool, somando 93 pontos contra 92 em 38 rodadas.



A cerimônia de premiação acontecerá em 27 de fevereiro, em Paris. Técnicos e capitães das seleções, assim como um jornalista de cada federação e torcedores cadastrados na Fifa escolherão o melhor técnico de 2022.