Roberto Carlos é ídolo no Real Madrid - (Foto: Philippe Desmazes/AFP)

Roberto Carlos é ídolo no Real Madrid(Foto: Philippe Desmazes/AFP)

Publicado 09/02/2023 14:14

Ídolo do Real Madrid, o ex-jogador Roberto Carlos explicou a diferença do peso do Mundial de Clubes entre os europeus e sul-americanos. Em entrevista à "One Football", o ex-lateral ressaltou que o título do torneio é mais relevante para os sul-americanos e possui um tratamento diferente com os europeus.

"Na Europa, colocam a taça (do Mundial de Clubes) no museu (após a conquista do título). No Brasil, fazem festas incríveis", disse Roberto Carlos.

Roberto Carlos defendeu o Real Madrid entre 1996 e 2007. Ele deixou o clube com o posto de estrangeiro com mais partidas disputadas, com 527 jogos. O recorde, no entanto, foi superado pelo compatriota Marcelo e pelo francês Karim Benzema, em 2022.

No Real Madrid, Roberto Carlos conquistou 13 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. Com o brasileiro, os espanhóis foram campeões do mundo diante do Vasco, em 1998, e do Olimpia, do Paraguai, em 2002.