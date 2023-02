Diego Alves assinou contrato até o fim da temporada - Divulgação/Celta de Vigo

Diego Alves assinou contrato até o fim da temporadaDivulgação/Celta de Vigo

Publicado 09/02/2023 12:52

Anunciado pelo Celta de Vigo, da Espanha, nesta última quarta-feira (8), o goleiro Diego Alves realizou nesta quinta (9) o seu primeiro treino. O jogador, de 37 anos, estava livre no mercado após deixar o Flamengo e assinou contrato até o fim da temporada 2022/23.

Em publicação nas redes sociais, o Celta de Vigo enalteceu o goleiro brasileiro. O clube espanhol chamou Diego Alves de "parapênaltis", em referência a fama de pegador de pênaltis que o jogador teve durante a sua primeira passagem pelo futebol espanhol.

Diego Alves defendeu o Almería e o Valencia entre 2007 e 2017. Na soma das passagens pelos dois clubes espanhóis, o goleiro defendeu 22 pênaltis, incluindo cobranças de nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O Celta de Vigo será o terceiro clube espanhol da carreira do brasileiro.

O último jogo de Diego Alves foi no dia 12 de novembro do ano passado, na derrota por 2 a 1 para o Avaí, na última rodada do Brasileirão. O goleiro defendeu o Flamengo por seis anos, somou 216 partidas e conquistou 11 títulos.

Diego Alves foi contratado para substituir o argentino Marchesín, ex-Porto, de 34 anos, que se lesionou e não deve jogar mais na temporada. O Celta de Vigo é o 12º colocado do Campeonato Espanhol e volta a campo no próximo domingo (12), contra o Atlético de Madrid.