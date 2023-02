Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2023

Rio - A musa da Copa do Mundo, Ivana Knoll fez um post lembrando o recorde de LeBron James que se tornou o maior pontuador da história da NBB. A croata citou o norte-americano, porém, cometeu um erro ao apontar Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro da história do futebol.

Ivana citou os 822 gols marcados por Cristiano Ronaldo, porém, ignorou que Pelé e Romário que ultrapassaram a marca de 1.000 gols. O Rei do Futebol, que morreu no fim do ano passado aos 82 anos, fez 1.283 gols. Já O Baixinho anotou 1.002 gols.